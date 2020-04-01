Коли відбудеться наступне засідання Ради: ймовірна дата
Верховна Рада, попри загальнонаціональний суворий карантин і декількох хворих на COVID-19 депутатів, мусить ще щонайменше один раз зібратися. Це потрібно для того, аби внести зміни у бюджет на 2020 рік.
Наступне позачергове засідання парламенту може відбутися уже 6 – 8 квітня. Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
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Ми проголосували за скорочені строки допрацювання (секвестру бюджету – 24 канал). Це означає, що протягом 7 календарних днів. Я прогнозую, що наступного тижня буде ще одне позачергове засідання. Але, зрозуміло, що конкретної дати поки що немає,
– заявив Мокан.
Зміни до бюджету 2020
30 березня Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Проте, депутатам не вистачило голосів для ухвалення документу у тій редакції.
Згодом прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані. Він також відзначив, що це "бюджет надзвичайної ситуації", а уряд намагається зберегти практично усі основні видатки.
Усі поправки мають розглянути протягом 7 – 8 днів після включення
Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:
- Першим був Сергій Шахов з групи "Довіра". Він самостійно зробив тест у приватній лабораторії в Київі після подорожі до Куршевелю. Його госпіталізували до Олександрівської лікарні.
- Сергій Вельможний з групи "Довіра" тісно спілкувався з Шаховим, тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". Він теж перебував у лікарні, однак, як повідомляли ЗМІ, він вже одужав.
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
- Сергій Рудик – позафракційний.
- Анна Скороход – позафракційна. Вона пожалілася, що, аби дізнатися про діагноз їй потрібно було 2 дні, корочка нардепа і 4100 гривень за виклик.
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.
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