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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли відбудеться наступне засідання Ради: ймовірна дата

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      Минуле засідання депутати провели у масках і рукавичках / пресслужби ОП

      Верховна Рада, попри загальнонаціональний суворий карантин і декількох хворих на COVID-19 депутатів, мусить ще щонайменше один раз зібратися. Це потрібно для того, аби внести зміни у бюджет на 2020 рік.

      Наступне позачергове засідання парламенту може відбутися уже 6 – 8 квітня. Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

      Важливо В Україні посилюють карантинні заходи: перелік обмежень

      Ми проголосували за скорочені строки допрацювання (секвестру бюджету – 24 канал). Це означає, що протягом 7 календарних днів. Я прогнозую, що наступного тижня буде ще одне позачергове засідання. Але, зрозуміло, що конкретної дати поки що немає,
      –  заявив Мокан.

      Зміни до бюджету 2020

      30 березня Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Проте, депутатам не вистачило голосів для ухвалення документу у тій редакції.

      Згодом прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані. Він також відзначив, що це "бюджет надзвичайної ситуації", а уряд намагається зберегти практично усі основні видатки.

      Усі поправки мають розглянути протягом 7 – 8 днів після включення

      Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

      • Першим був Сергій Шахов з групи "Довіра". Він самостійно зробив тест у приватній лабораторії в Київі після подорожі до Куршевелю. Його госпіталізували до Олександрівської лікарні.
      • Сергій Вельможний з групи "Довіра" тісно спілкувався з Шаховим, тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". Він теж перебував у лікарні, однак, як повідомляли ЗМІ, він вже одужав.
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
      • Сергій Рудик – позафракційний.
      • Анна Скороход – позафракційна. Вона пожалілася, що, аби дізнатися про діагноз їй потрібно було 2 дні, корочка нардепа і 4100 гривень за виклик.
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепи з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини політики Верховна Рада
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