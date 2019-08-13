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      Когда Украина получит следующий транш от МВФ и на что пойдут деньги

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      Через несколько недель в Украину должна вернуться миссия МВФ. По крайней мере, именно на сентябрь президент Владимир Зеленский приглашал МВФ в Киев. Чтобы договориться о новой программе финансовой помощи и получить первый транш в два миллиарда долларов уже в 2019 году. Какие шансы найти общий язык и есть ли риск, что МВФ откажется от сотрудничества с Украиной – читайте дальше.

      Курс гривны будет держаться в пределах 28 за доллар, инфляция на уровне 6-9%, а экономика покажет 3% роста. Такие оптимистичные прогнозы на конец 2019 года делают в Министерстве финансов и Национальном банке.

      Читайте также: Украина отдалилась от дефолта

      Но это все возможно лишь при условии сотрудничества с Международным валютным фондом. Для сохранения стабильного роста Украине крайне необходимо подписать новый меморандум о сотрудничестве с МВФ, убеждены в НБУ. И уже знают, с какими предложениями пойдут на переговоры.

      Мы закладываем два миллиарда получения средств МВФ на четвертый квартал этого года, а также по два миллиарда каждый следующий прогнозный год,
      – пояснил заместитель директора по монетарной политике НБУ Владимир Лапушинский.

      НБУ хочет подписать программу финансирования на четыре года. И получить до 10 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут в золотовалютные резервы. Взамен обязуется оставлять курс гривны плавающим, а инфляцию – умеренной. Лапушинский подчеркнул, что крайне важно, чтобы политика в Украине оставалась последовательной.


      Деньги пойдут в золотовалютные резервы

      Будет ли политика последовательной, в МВФ смогут убедиться уже через несколько недель. Сразу после того, как парламент утвердит состав Кабинета Министров. Это должно произойти в сентябре.

      Если правительство будет сформировано таким образом, что мы возобновим сотрудничество с МВФ, или даже активизируем его, а это возможно, если у нас будет технократическое правительство, то здесь риски минимальны. Если там будут собраны политики, которые будут форсировать реформы – это может быть сигналом,
      – заметил специалист по продаже ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

      Негативным сигналом для МВФ перед визитом в Киев может стать давление на денежную политику Нацбанка или попытки откатить национализацию "Приватбанка". Не на пользу пойдет и увеличение соцвыплат или дотации компаниям олигархов.

      Мы постоянно слышим вопрос о работе антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства, которое у нас было неожиданно изменено в этом году. Я думаю, МВФ будет настаивать на латании этих дыр,
      – предположил руководитель аналитического центра инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

      Чтобы получить деньги от МВФ в будущем, нужно:

      • правительство и парламент должны перезагрузить суды;
      • обеспечить, чтобы силовики и фискалы не вмешивались в работу бизнеса;
      • запустить рынок земли и продать крупные госпредприятия;
      • не отказываться от политики рыночных тарифов на газ и электроэнергию.

      Кроме денег МВФ, Украина планирует получить миллиард евро от Евросоюза и Всемирного банка. А также инвестиции в ключевые отрасли украинской экономики. Без этих денег Украина не сможет расти на 5% в год, как обещает действующий президент.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины МВФ Транш МВФ Доллар Евро Приватбанк Инфляция Бизнес Деньги
      Источник: 24 канал
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