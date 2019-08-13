Коли Україна отримає наступний транш від МВФ та на що підуть гроші

За кілька тижнів до України має повернутись місія Міжнародного валютного фонду. Принаймні, саме на вересень президент Володимир Зеленський запрошував МВФ до Києва. Аби домовитись про нову програму фінансової допомоги. І отримати перший транш у два мільярди доларів вже 2019 року. Які шанси порозумітися та чи є ризик, що МВФ відмовиться від співпраці з Україною – читайте далі.

Курс гривні триматиметься у межах 28 за долар, інфляція на рівні 6-9%, а економіка покаже 3% зростання. Такі оптимістичні прогнози на кінець 2019 року роблять у Міністерстві фінансів та Національному банку.

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Але це все можливо лише за умови співпраці з міжнародним валютним фондом. Для збереження стабільного зростання, Україні вкрай необхідно підписати новий меморандум про співпрацю із МВФ, переконані у НБУ. І вже знають, із якими пропозиціями підуть на перемовини.

Ми закладаємо два мільярди отримання коштів МВФ на четвертий квартал цього року, а також по два мільярди кожен наступний прогнозний рік,

– пояснив заступник директора з монетарної політики НБУ Володимир Лапушинський.

НБУ хоче підписати чотирьох річну програму фінансування. І отримати до 10 мільярдів доларів. Ці гроші підуть у золотовалютні резерви. Натомість, зобов'язується лишати курс гривні плаваючим, а інфляцію – помірною. Лапушинський підкреслив, що вкрай важливо, аби політика в Україні залишалася послідовною.



Гроші підуть у золотовалютні резерви

Чи буде політика послідовною, у МВФ зможуть пересвідчитися вже за кілька тижнів. Одразу після того, як парламент затвердить склад Кабінету міністрів. Це має відбутися у вересні.

Якщо уряд буде сформований таким чином, що ми відновимо співпрацю із МВФ, або навіть активізуємо її, а це можливо, якщо у нас буде технократичний уряд, то тут ризики мінімальні. Якщо там будуть зібрані політики, які будуть форсувати реформи – це може бути сигналом,

– зауважив фахівець з продажу цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Негативним сигналом для МВФ перед візитом до Києва може стати тиск на грошову політику Нацбанку чи спроби відкотити націоналізацію "Приватбанку". Не на користь піде і збільшення соцвиплат чи дотації компаніям олігархів.

Ми постійно чуємо питання роботи антикорупційних органів і антикорупційного законодавства, яке у нас було неочікувано змінене в цьому році. Я думаю, МВФ буде наполягати на латанні оцих дірок,

– припустив керівник аналітичного центру інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Аби отримати гроші від МВФ у майбутньому потрібно:



• уряд та парламент мають перезавантажити суди;

• забезпечити, аби силовики й фіскали не втручалися в роботу бізнесу;

• запустити ринок землі та продати великі держпідприємства;

• не відмовлятися від політики ринкових тарифів на газ та електроенергію.

Окрім грошей МВФ, Україна планує отримати мільярд євро від Євросоюзу і Світового банку. А також інвестиції у ключові галузі української економіки. Без цих грошей Україна не зможе зростати на 5% на рік, як обіцяє чинний президент.