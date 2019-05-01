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      Когда Украина закончит строить стену на границе с Россией: названа дата

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      Стену на границе Украины и России планируют построить до 2021 года
      Стену на границе Украины и России планируют построить до 2021 года / shutterstock.com

      Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено менее чем за 2 года – до 2021 года. Строительство обойдется в более 4 миллиарда гривен.

      Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что сейчас почти завершены работы строительства границы в Харьковской области. Осталось только обустроить систему видеонаблюдения на отдельных участках.

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      "Начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу на Сумщине. Позже эта система органично дополнит систему "интеллектуальной границы". Думаю, что до 2021 года мы закончим основные работы", – сказал Цигикал.

      Глава ГНСУ добавил, что если будут те объемы финансирования, которые утверждены по плану, то к концу этого года пограничники завершат обозначения на местности всей границы.

      Общая стоимость инженерно-технического обустройства украинско-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен. В течение 2015-2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен. В 2019 уже более 60 миллионов гривен,
      – добавил он.

      Что такое "Европейский вал" или "Стена"?
      Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Ее строительство инициировал Кабмин под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и системы наблюдения.

      В 2019 году на проект предусмотрено выделение из бюджета 400 миллионов гривен. За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 километров сетчатого ограждения, проложить 65,8 километра рокадной дороги и провести ряд других важных работ.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Деньги Украина – Россия Госпогранслужба Новости Украины
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