Победа над нацизмом на самом деле была 8 мая, – историк

В будущем для украинцев станет привычным не отмечать 9 мая так же, как это произошло с 7 ноября – Октябрьской Социалистической Революцией. Для этого нужно время и постепенный процесс смены поколений.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал историк Кирилл Галушко.

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Он сообщил, что 9 мая и его понимание, как День Победы, осталось преимущественно у людей старшего возраста. Для которых традиционно после 1965 года этот праздник установился, как государственный.

Мы с коллегами историками это часто обсуждали. Было соответствующее консультативное совещание в Украинском институте национальной памяти в начале каденции нового главы Дробовича,

– рассказал Кирилл Галушко.

Историк объяснил, что о 9 мая забудут, когда отойдет последний человек, непосредственно принимавший в этом участие и останутся только ветераны, которые не воевали. Тогда стоит убирать 9 мая и оставлять только 8 мая.

"Победа над нацизмом на самом деле была 8 мая. То есть 9 мая – это стремление Советского союза отличаться от Западных союзников и "оттянуть одеяло" в победе на себя. Чтобы у нас было не так, как у других, потому что наша победа правильная", – заявил Галушко.



Что думают украинцы о 9 мая / Инфографика 24 канала

Как Украина отмечает 8 и 9 мая

В Украине и Европе 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

Также используют термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти отныне является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

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