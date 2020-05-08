Перемога над нацизмом насправді була 8 травня, – історик

В майбутньому для українців стане звичним не відзначати 9 травня так само, як це сталося із 7 листопада – Жовтневою Соціалістичною Революцією. Для цього треба час і поступовий процес зміни поколінь.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів історик Кирило Галушко.

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Він повідомив, що 9 травня і його розуміння, як Дня перемоги, залишилося переважно у людей старшого віку. Для яких традиційно після 1965 року це свято встановилося, як державне.

Ми з колегами істориками це чимало обговорювали. Була відповідна консультативна нарада в Українському інституті національної пам’яті на початку каденції нового очільника Дробовича,

– розповів Кирило Галушко.

Історик пояснив, що про 9 травня забудуть, коли відійде остання людина, яка безпосередньо брала у цьому участь і залишаться лише ветерани, які не воювали. Тоді варто прибирати 9 травня і залишати лише 8 травня.

"Перемога над нацизмом насправді була 8 травня. Тобто 9 травня – це прагнення Радянського союзу відрізнятися від Західних союзників і "відтягти ковдру" в перемозі на себе. Аби в нас було не так, як в інших, бо наша перемога правильна", – заявив Галушко.



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Як Україна відзначає 8 та 9 травня

В Україні та Європі 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У 2015 році в Україні з'явився День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня.

Також використовують термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам'яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

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