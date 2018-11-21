17:02
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Когда "Укрзализныця" откроет продажу билетов на праздники: назвали дату

      16 Читати новину українською
      Вскоре откроют продажу билетов на "новогодние поезда"
      Вскоре откроют продажу билетов на "новогодние поезда" / Фото из открытых источников

      Продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, "Укрзализныця" откроет 26 ноября.

      Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

      Читайте также: В Министерстве определились, какой железнодорожный вокзал отдадут в частные руки

      Приостанавливали продажу билетов из-за того, что в "Укрзализныце" еще корректируют новый график движения поездов с 9 декабря. Это связано с ремонтными работами на железной дороге и запуском скоростного эскпресса из киевского железнодорожного вокзала в столичный аэропорт "Борисполь".

      Что касается билетов на дополнительные поезда, которые будут курсировать в период новогодних и рождественских праздников, то продажи стартуют с 5 декабря.

      Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" подняла стоимость билетов на поезда на 12%.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця железная дорога
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      сегодня , 17:02 США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      Злой Одессит 1
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 34
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 16:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1159
      П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      сегодня , 15:40 П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      Артем Овдієнко 966
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 12:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 4475
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      Тогда часть меня уже умерла, – Кличко объяснил, почему завершил карьеру
       13 августа 2017 , 21:58
      Мексиканцам разрешили заниматься любовью в машинах, потому что аll you need is love
       22 августа , 12:10
      Дешевые авто из Голландии уже везут в Украину
       16 ноября , 11:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук