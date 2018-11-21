Когда "Укрзализныця" откроет продажу билетов на праздники: назвали дату

Продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, "Укрзализныця" откроет 26 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

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Приостанавливали продажу билетов из-за того, что в "Укрзализныце" еще корректируют новый график движения поездов с 9 декабря. Это связано с ремонтными работами на железной дороге и запуском скоростного эскпресса из киевского железнодорожного вокзала в столичный аэропорт "Борисполь".

Что касается билетов на дополнительные поезда, которые будут курсировать в период новогодних и рождественских праздников, то продажи стартуют с 5 декабря.

Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" подняла стоимость билетов на поезда на 12%.