В министерстве определились, какой железнодорожный вокзал отдадут в частные руки

Железнодорожный вокзал Николаева может стать первым, который передадут в концессию частным компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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По словам главы министерства Владимира Омеляна, решение о концессии вокзала было принято в ходе переговоров с и.о. главы Укрзализныци Евгением Кравцовым.

На данном этапе необходимо решить, каким образом будет эта концессия – или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если мы ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки и видение этого комплекса,

– заявил Омелян.

После завершения электрификации железной дороги в Николаев путешествия в этом направлении станут более быстрыми и дешевыми. Также министр отметил неудовлетворительное состояние вокзального комплекса.

Это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломание туалетов, а директор вокзала "увольняется", идет на больничный и другое, чтобы не видеть результаты своей "работы" за год времени,

– подчеркнул Омелян.

Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" подняла стоимость билетов на поезда на 12%.