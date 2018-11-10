"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на некоторые даты
"Укрзализныця" внесла некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов. Причиной стали строительные и подготовительные работы к началу запуска движения скоростных поездов Киев – аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поэтому временно приостановлена продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года. После корректировки графиков движения поездов продажу билетов на них восстановят.
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В частности, сейчас нет в продаже билетов на поезд №249 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы на даты с 9 декабря.
Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" подняла стоимость билетов на поезда на 12%.
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