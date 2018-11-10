"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі дати
"Укрзалізниця" внесла деякі зміни до графіків руху пасажирських та приміських поїздів. Причиною стали будівельні та підготовчі роботи до початку запуску руху швидкісних поїздів Київ - аеропорт "Бориспіль".
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Тож тимчасово призупинено продаж квитків на поїзди далекого сполучення, які вирушатимуть після 9 грудня 2018 року. Після коригування графіків руху поїздів продаж квитків на них відновлять.
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Зокрема, зараз немає у продажу квитків на потяг №249 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці на дати з 9 грудня.
Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%.
Джерело: 24 канал
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