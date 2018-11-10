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      "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі дати

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      "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі дати у грудні
      "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі дати у грудні / Фото з вільних мереж

      "Укрзалізниця" внесла деякі зміни до графіків руху пасажирських та приміських поїздів. Причиною стали будівельні та підготовчі роботи до початку запуску руху швидкісних поїздів Київ - аеропорт "Бориспіль".

      Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

      Тож тимчасово призупинено продаж квитків на поїзди далекого сполучення, які вирушатимуть після 9 грудня 2018 року. Після коригування графіків руху поїздів продаж квитків на них відновлять.

      Читайте також: В "Укрзалізниці" мають план, як впоратися із дефіцитом квитків

      Зокрема, зараз немає у продажу квитків на потяг №249 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці на дати з 9 грудня.

      Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%.

      Теги: Новини України залізниця Укрзалізниця Транспорт
      Джерело: 24 канал
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