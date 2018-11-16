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      У Міністерстві визначилися, який залізничний вокзал віддадуть у приватні руки

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      Вокзал Миколаєва
      Вокзал Миколаєва / Фото з відкритих джерел

      Залізничний вокзал Миколаєва може стати першим, який передадуть в концесію приватним компаніям.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

      Читайте також: "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі дати

      За словами глави міністерства Володимира Омеляна, рішення про концесію вокзалу було прийнято в ході переговорів з в.о. голови Укрзалізниці Євгеном Кравцовим.

      На даному етапі необхідно вирішити, яким чином буде ця концесія - або з місцевими органами влади, або ми шукаємо приватного партнера. Якщо ми шукаємо приватного партнера, то яким чином це буде і які терміни, терміни і бачення цього комплексу, 
      – заявив Омелян .

      Після завершення електрифікації залізниці в Миколаїв подорожі в цьому напрямку стануть більш швидкими і дешевими. Також міністр відзначив незадовільний стан вокзального комплексу.

      Це ганебно, коли перед приїздом міністра роблять якісь панічні ремонти, ламання туалетів, а директор вокзалу "звільняється", йде на лікарняний та інше, аби не бачити результати своєї "роботи" за рік часу,
      – підкреслив Омелян.

      Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Миколаєва Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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