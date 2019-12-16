Когда в киевском метро появится интернет: ответ чиновника

Киевский метрополитен – самый популярный вид общественного транспорта в столице. Ежедневно им пользуется примерно 2 миллиона пассажиров. Впрочем из современных видов связи людям доступны только медленный Интернет и плохая мобильная связь. Пойдет ли прогресс дальше обещаний – выяснили журналисты 24 канала.

Киевляне уже с нетерпением ждут, когда подземку подсоединят к всемирной сети. Сначала им обещали Wi-Fi, однако не сложилось. Компания, ответственная за бесплатный интернет в столичном метро обанкротилась, а все ее имущество арестовали.

К слову, в работе киевского метрополитена произошел масштабный сбой

Уже более пяти лет чиновники обещают подключить столичный метрополитен к Всемирной сети. Впрочем дальше громких заявлений дело так и не дошло. Между тем пассажиры в один голос жалуются на качество интернета. На одних станциях он ловит, на других – нет.

В Европе Wi-Fi в подземке – уже давно не редкость. Свободно пользоваться сетью можно в метро Бельгии, Нидерландов, Германии, Швеции, США. И пока в Европе пассажиры в метро могут активно пользоваться социальными сетями или слушать музыку онлайн, в Киеве снова пытаются сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Однако все снова находится на стадии обещаний. Столичные власти планируют запуск скоростного 4G в метро в апреле следующего года. Сначала подсоединят последние станции, до конца года мобильный Интернет будет доступен уже во всем метрополитене.

Другие станции в течение года будут внедрены, поскольку есть определенная специфика работы касательно работы в метро. Работы там могут вестись исключительно с часу ночи до четырех, когда метро не работает. Будут начинать работу сразу три оператора,

– пояснил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

Пока этот проект еще на стадии переговоров. Инвесторы говорят, готовы приступить к работе. Впрочем сначала его должны утвердить в Киевском городском совете и столичном метрополитене.



Новые правила киевского метро / Инфографика 24 канала