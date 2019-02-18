Когда в Украине вновь повысят пенсии

В конце 2018 года в Украине уже повышали пенсии. Правда, на протяжении 2019 года повышение пенсий будет иметь место еще несколько раз.

Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Oboz TV , 1 декабря 2018 года пенсии повышали, поскольку был изменен прожиточный минимум. Ближайшее повышение пенсий ожидают 1 марта 2019 года – тогда состоится общая индексация .

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По словам чиновника, дальше повышение пенсий будет еще будет с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.

" Растут маленькие пенсии, они растут самыми быстрыми темпами. Другие же социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, тоже растут вместе с ним . Для этого средства в бюджете предусмотрены", – добавил Рева.

Министр также отметил, что на повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории . Правда, по его словам, выплаты повышать будут тем, кто вышел на пенсию до 2017 года .