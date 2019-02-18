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      Когда в Украине вновь повысят пенсии

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      Названы даты повышения пенсий в Украине
      Названы даты повышения пенсий в Украине / Фото из открытых источников

      В конце 2018 года в Украине уже повышали пенсии. Правда, на протяжении 2019 года повышение пенсий будет иметь место еще несколько раз.

      Как пояснил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Oboz TV, 1 декабря 2018 года пенсии повышали, поскольку был изменен прожиточный минимум. Ближайшее повышение пенсий ожидают 1 марта 2019 года – тогда состоится общая индексация .

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      По словам чиновника, дальше повышение пенсий будет еще будет с 1 июля и с 1 декабря 2019 года.

      "Растут маленькие пенсии, они растут самыми быстрыми темпами. Другие же социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, тоже растут вместе с ним. Для этого средства в бюджете предусмотрены", – добавил Рева.

      Министр также отметил, что на повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории. Правда, по его словам, выплаты повышать будут тем, кто вышел на пенсию до 2017 года

      Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, с которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время их базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии. Когда же мы их дотянем до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будут индексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас,
      – говорит чиновник.

      что известно о повышении пенсий в Украине:
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      Теги: Деньги Министерство социальной политики Пенсіонери Пенсионная реформа Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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