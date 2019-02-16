Пенсии вырастут: когда и на сколько

В прошлом году в Украине начали реформировать пенсионную систему. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий. С 1 марта размер пенсионных выплат возрастет на 17-20 процентов.

Об этом напомнил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

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Как отметил вице-премьер, в бюджете "необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть".

В 2019 году Кабинет Министров Украины выделит на пенсионные программы 167, 13 миллиарда гривен. Эти деньги пойдут на оплату пенсий, надбавок и повышений, а также на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

С 2019 года пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.

Это одна из главных позиций реформы, которая была введена,

– добавил вице-премьер-министр.

Павел Розенко напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий. Последний раз изменения произошли еще в октябре 2017 года.

Надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивания пенсий,

– сказал он.

К слову, 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составил 2645,66 гривни. Это на 165,66 гривны больше, если сравнивать с данными по состоянию на 1 января 2018 года.