Пенсії зростуть: коли і на скільки

Минулого року в Україні почали реформувати пенсійну систему. Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. З 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20 відсотків.

Про це нагадав віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "5 каналу", повідомляє Урядовий портал.

Читайте також: Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати

Як зазначив віце-прем’єр, у бюджеті "необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є".

У 2019 році Кабінет Міністрів України виділить на пенсійні програми 167, 13 мільярда гривень. Ці гроші підуть на оплату пенсій, надбавок і підвищень, а також на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

З 2019 року пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі.

Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено,

– додав віце-прем’єр-міністр.

Востаннє осучаснення відбулося ще у жовтні 2017 року. До слова, 1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645,66 гривні. Це на 165,66 гривні більше, якщо порівнювати з даними, станом на 1 січня 2018 року.