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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
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      Когда в Украине ждать полной отмены карантина: разъяснение правительства

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      Знаття карантину в Україні
      Знаття карантину в Україні / Слово і діло

      В Украине действует карантин, который ввели еще 12 марта. Когда его отменят окончательно – пока неизвестно. Но известны условия, при которых это может произойти.

      Для початку варто відзначити, що п'ятий етап виходу з карантинних обмежень та повернення до звичайного функціонування держави і є повним скасуванням карантину. Говорити про це можна буде в кінці червня – на початку липня. Хоча цілком можливо, що станеться це у серпні або й вересні. Про це заявив народний депутат України Василь Мокан за підсумками позачергового засідання Кабінету Міністрів України.

      Водночас Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня, – Єрмак

      Нардеп пояснив такі розбіжності в термінах залежністю від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу.

      Схожу заяву зробив і очільник МОЗ в коментарі ТСН. За його словами, кожен крок пом'якшення карантинних обмежень обговорюється з фахівцями – епідеміологами та вірусологами, і лише після цього приймається рішення.

      "Як тільки це дозволяє ситуація, ми робимо відповідне пом'якшення. Якщо розвиватися ситуація буде таким чином, як вона розвивається зараз і кількість захворювань буде кожного дня зменшуватися при одночасному збільшенні тестування, я думаю, ми дуже швидко зможемо прийти до такої ситуації", – заявив Степанов.

      Однак він теж не назвав точних дат виходу з карантину.

      Мокан же відзначив, що МОЗ повинно розробити й затвердити критерії для так званого диференційного карантину, оскільки в різних регіонах епідситуація суттєво відрізняється. Для прикладу, в перерахунку на 100 тисяч населення найважчою залишається ситуація в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины Максим Степанов Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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