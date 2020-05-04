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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Коли в Україні очікувати повного скасування карантину: роз'яснення уряду

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      Знаття карантину в Україні
      Знаття карантину в Україні / Слово і діло

      В Україні діє карантин, який запровадили ще 12 березня. Коли його скасують остаточно - поки невідомо. Але відомі умови, за яких це може статися.

      Для початку варто відзначити, що п'ятий етап виходу з карантинних обмежень та повернення до звичайного функціонування держави і є повним скасуванням карантину. Говорити про це можна буде в кінці червня – на початку липня. Хоча цілком можливо, що станеться це у серпні або й вересні. Про це заявив народний депутат України Василь Мокан за підсумками позачергового засідання Кабінету Міністрів України.

      Водночас Пік коронавірусу в Україні очікується до середини травня, – Єрмак

      Нардеп пояснив такі розбіжності в термінах залежністю від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу.

      Схожу заяву зробив і очільник МОЗ в коментарі ТСН. За його словами, кожен крок пом'якшення карантинних обмежень обговорюється з фахівцями – епідеміологами та вірусологами, і лише після цього приймається рішення.

      "Як тільки це дозволяє ситуація, ми робимо відповідне пом'якшення. Якщо розвиватися ситуація буде таким чином, як вона розвивається зараз і кількість захворювань буде кожного дня зменшуватися при одночасному збільшенні тестування, я думаю, ми дуже швидко зможемо прийти до такої ситуації", – заявив Степанов.

      Однак він теж не назвав точних дат виходу з карантину.

      Мокан же відзначив, що МОЗ повинно розробити й затвердити критерії для так званого диференційного карантину, оскільки в різних регіонах епідситуація суттєво відрізняється. Для прикладу, в перерахунку на 100 тисяч населення найважчою залишається ситуація в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Максим Степанов Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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