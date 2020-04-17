Когда возобновятся авиаперевозки в Украине: прогноз Криклия
Регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе – сентябре 2020 года. Однако для того, чтобы выйти на докризисный режим, понадобится примерно 2 года.
Вопрос не только в Украине: основные рейсы ранее выполнялись в международном сообщении. Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Он подчеркнул, что спрогнозировать, когда и как исчезнут карантинные ограничения в других странах мира, достаточно трудно.
Не представляю, что к концу лета Европа полностью откроет свои воздушные ворота и будет заниматься туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса,
– отметил Криклий.
Министр добавил, что ландшафт туризма и полетов меняется, и это уже понятно. Ведь какие-то компании банкротятся, какие-то-национализируют. "Перевозчики будут использовать меньшее количество воздушных судов. Нужно определенное время, чтобы все обновилось. Это, собственно, прогнозы профильных мировых организаций", – пояснил чиновник.
Авиаперевозки во время карантина: коротко
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта, прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
Какие карантинные ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала
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