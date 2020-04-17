20:23
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Когда возобновятся авиаперевозки в Украине: прогноз Криклия

      - Читати новину українською
      Криклий объяснил, когда в Украине заработает авиасообщение / 24 канал

      Регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе – сентябре 2020 года. Однако для того, чтобы выйти на докризисный режим, понадобится примерно 2 года.

      Вопрос не только в Украине: основные рейсы ранее выполнялись в международном сообщении. Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      К теме Дешевых билетов не будет: как изменится рынок авиаперевозок из-за коронавируса

      Он подчеркнул, что спрогнозировать, когда и как исчезнут карантинные ограничения в других странах мира, достаточно трудно.

      Не представляю, что к концу лета Европа полностью откроет свои воздушные ворота и будет заниматься туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса,
      – отметил Криклий.

      Министр добавил, что ландшафт туризма и полетов меняется, и это уже понятно. Ведь какие-то компании банкротятся, какие-то-национализируют. "Перевозчики будут использовать меньшее количество воздушных судов. Нужно определенное время, чтобы все обновилось. Это, собственно, прогнозы профильных мировых организаций", – пояснил чиновник.

      Авиаперевозки во время карантина: коротко

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта, прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

       


      Какие карантинные ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала​
       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Владислав Криклий авиация Министерство инфраструктуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Угроза не только из России: что показало дело Шайтанова?
      Анна Маляр
      сегодня , 19:00 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
      Юлія Михайлова