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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Криклія

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      Криклій пояснив, коли в Україні запрацює авіація / 24 канал

      Регулярні авіаперевезення в Україні можуть відновитися у серпні – вересні 2020 року. Проте для того, аби вийти на докризовий режим, знадобиться приблизно 2 роки.

      Питання не лише в Україні: основні рейси раніше виконувалися у міжнародному сполученні. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      До теми Дешевих квитків не буде: як зміниться ринок авіаперевезень через коронавірус

      Він підкреслив, що спрогнозувати, коли та як зникатимуть карантинні обмеження в інших країнах світу, доволі важко.

      Не уявляю, що до кінця літа Європа повністю відчинить свої повітряні брами, і буде займатися туризмом у такому ж режимі, як до появи коронавірусу,
      – зазначив Криклій.

      Міністр додав, що ландшафт туризму та польотів змінюється, й це вже зрозуміло. Адже якісь компанії банкрутують, якісь – націоналізовують. "Перевізники використовуватимуть меншу кількість повітряних суден. Потрібен певний час, аби все оновилося. Це, власне, прогнози профільних світових організацій", – пояснив чиновник.

      Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм:

      Авіаперевезення під час карантину: коротко

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

       


      Які карантинні обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу​
       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Владислав Криклій авіація Міністерство інфраструктури
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