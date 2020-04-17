Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Криклія
Регулярні авіаперевезення в Україні можуть відновитися у серпні – вересні 2020 року. Проте для того, аби вийти на докризовий режим, знадобиться приблизно 2 роки.
Питання не лише в Україні: основні рейси раніше виконувалися у міжнародному сполученні. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
До теми Дешевих квитків не буде: як зміниться ринок авіаперевезень через коронавірус
Він підкреслив, що спрогнозувати, коли та як зникатимуть карантинні обмеження в інших країнах світу, доволі важко.
Не уявляю, що до кінця літа Європа повністю відчинить свої повітряні брами, і буде займатися туризмом у такому ж режимі, як до появи коронавірусу,
– зазначив Криклій.
Міністр додав, що ландшафт туризму та польотів змінюється, й це вже зрозуміло. Адже якісь компанії банкрутують, якісь – націоналізовують. "Перевізники використовуватимуть меншу кількість повітряних суден. Потрібен певний час, аби все оновилося. Це, власне, прогнози профільних світових організацій", – пояснив чиновник.
Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм:
Авіаперевезення під час карантину: коротко
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
Які карантинні обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу
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