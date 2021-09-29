В то же время это похоже на когнитивный диссонанс. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал Сергей Притула.
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По его словам, он замечает информационные вкрапления Усика в информпространство и те нарративы, которые он распространяет.
Это чистой воды когнитивный диссонанс,
– подчеркнул Притула.
Он пояснил, что спортсмен на пресс-конференции говорит на украинском языке, а после боя поднимает государственный флаг. Если мыслить глобально, то для Украины – это хорошо.
Риторика Усика может ввести в заблуждение
Но с другой стороны, Усик "пускает" неоднозначные высказывания, в частности о единстве славянских народов и тому подобное. Это – достаточно ошибочная риторика, которая может ввести в заблуждение украинскую молодежь.
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"Она (молодежь – 24 канал) ориентируется на него, как на одного из авторитетов в мире спорта. Тысячи мальчиков и девочек на него смотрят и молятся", – отметил Притула. В то же время он не знает, кто должен достучаться до украинского спортсмена, чтобы он изменил риторику.
Полное интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео
Неоднозначные высказывания Усика: главное
- Украинский спортсмен часто избегает ответа на вопрос "Чей Крым?". Он отвечал, мол, "Крым – Божий" или "Люди, которые там – это Крым".
- В мае 2020 года Усик вместе с Василием Ломаченко снялись в фильме о дружбе с россиянами.
- Там говорилось о том, что якобы Украина и Россия – один народ.