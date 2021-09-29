Водночас це схоже на когнітивний дисонанс. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Сергій Притула.

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За його словами, він помічає інформаційні вкраплення Усика в інформпростір і ті наративи, які він розповсюджує.

Це чистої води когнітивний дисонанс,

– наголосив Притула.

Він пояснив, що спортсмен на пресконференціях говорить українською мовою, а після бою підіймає державний прапор. Якщо мислити глобально, то для України – це добре.

Риторика Усика може ввести в оману

Але з іншого боку, Усик "пускає" неоднозначні вислови, зокрема про єдність слов'янських народів тощо. Це – достатньо хибна риторика, яка може ввести в оману українську молодь.

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"Вона (молодь – 24 канал) орієнтується на нього, як на одного з авторитетів у світі спорту. Тисячі хлопчиків і дівчат на нього дивляться і моляться", – відзначив Притула. Водночас він не знає, хто повинен достукатись до українського спортсмена, щоб він змінив риторику.

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