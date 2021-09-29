Водночас це схоже на когнітивний дисонанс. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Сергій Притула.
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За його словами, він помічає інформаційні вкраплення Усика в інформпростір і ті наративи, які він розповсюджує.
Це чистої води когнітивний дисонанс,
– наголосив Притула.
Він пояснив, що спортсмен на пресконференціях говорить українською мовою, а після бою підіймає державний прапор. Якщо мислити глобально, то для України – це добре.
Риторика Усика може ввести в оману
Але з іншого боку, Усик "пускає" неоднозначні вислови, зокрема про єдність слов'янських народів тощо. Це – достатньо хибна риторика, яка може ввести в оману українську молодь.
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"Вона (молодь – 24 канал) орієнтується на нього, як на одного з авторитетів у світі спорту. Тисячі хлопчиків і дівчат на нього дивляться і моляться", – відзначив Притула. Водночас він не знає, хто повинен достукатись до українського спортсмена, щоб він змінив риторику.
Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео
Неоднозначні висловлювання Усика: головне
- Український спортсмен часто уникає відповіді на запитання "Чий Крим?". Він відповідав, мовляв, "Крим – Божий" або "Люди, які там – це Крим".
- У травні 2020 року Усик разом із Василем Ломаченком знялися у фільмі про дружбу з росіянами.
- Там мовилось про те, що нібито Україна та Росія – один народ.