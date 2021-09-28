Половина українців тепер славить Усика, тоді як решта вважають боксера антигероєм. Суспільство України у своєму ставленні до нового кумира вчергове розділилося.

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Букмекери не вірили в диво від Усика

У двобої все було проти Усика. Він був легшим за вагою, нижчим за суперника, а руки в Джошуа були довшими, аніж в українця.

Насамкінець – бій був на батьківщині британця. Саме тому Джошуа мав неймовірну підтримку від місцевих уболівальників на величезному 60-тисячному стадіоні футбольного клубу "Тотенгем".

Букмекери не вірили в перемогу Усика. Коефіцієнти до українця були просто нещадними. Перемога Усика була малоймовірною.

Довідка. За 100 гривень ставки на Джошуа обіцяли лише 150 гривень виграшу. Тоді як за 100 гривень ставки на Усика обіцяли вже аж 250 гривень виграшу.

Фантастична перемога

Бій тривав усі 12 раундів. Для важковаговиків, до речі, це неабияке досягнення. На останніх секундах поєдинку лише канати допомогли британцю не впасти. Інакше все точно закінчилося б для Джошуа як мінімум нокдауном, а то й нокаутом.

Усе ж український боксер переміг. Усик зробив неможливе. Виграв у тих умовах, коли це було майже нереально.

Усик станцював українського гопака й огорнувшись державним стягом позував перед телекамерами, славлячи Україну на весь світ.

Це я перелічив аргументи тих, для кого боксер Усик однозначно – герой.



Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа / Фото Matchroom Boxing

Не відповів, чий Крим

Контраргументи не менш вагомі. Усику закидають проросійські погляди та те, що він не зміг дати відповідь на цілком конкретне запитання "Чий Крим?"

Усик також є ярим вірянином церкви Московського патріархату. Того самого патріархату, який в Україні є "церквою окупанта". Зокрема тому, що її священники відмовляються відспівувати українських армійців, які поклали свої життя на захист мирної України від російської агресії.



Боксер у Московському патріархаті / Фото з інстаграму Олександра Усика

Спорт у політиці по самі вуха

Особисто мені, як людині, яка має яскраво виражену проукраїнську позицію, Усик, м'яко кажучи, несимпатичний.

Я дійсно в захваті від спортивних перемог Усика, але водночас я вельми засмучений політичними вподобаннями українського спортсмена.

Ті, хто кажуть, що спорт, мовляв, поза політикою насправді маніпулюють. Спорт якраз є найяскравішим провідником тієї великої політики.

Як не крути, але у спорті всі завжди вболівають лише за своїх. У глядачів сльози на очах лише тоді навертаються, коли під час нагородження лунає гімн і підіймають стяг їхньої країни.

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Спорт навпаки в політиці по самі вуха. Ба більше, він її пряме віддзеркалення. Спорт є провідником політики. Він ніколи не був і не буде поза політикою.

Проблеми Усика "ростуть" із дитинства

Попри симпатію чи несимпатію, я би точно не хотів, щоб Олександр Усик програв поєдинок Ентоні Джошуа.

Я б точно не хотів такого спортсмену, який називає себе українцем.

А знаєте чого би я хотів? Я б дуже хотів, щоб свого часу пана Усика відвели не до московського попа, а, до прикладу, до греко-католицького. Шкода, що таких у його рідному Криму майже і не було.

Я дуже шкодую, що в Усика не було змалку патріотичного "Пласту". Проте в рідному для Усика Криму куренів того "Пласту" було небагато.

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У дитинстві у пана Усика не сталося знайомства й дружби з юнаками на кшталт Устима Голоднюка чи Сергія Нігояна. Вони б змогли йому розказати, що ж такого є в цій Україні, що за неї не шкода і своє життя віддати. Зверніть увагу! Устим Голоднюк та Сергій Нігоян були активістами на Євромайдані. Посмертні Герої України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Російський телевізор – псевдоорієнтир

Цього всього в житті пана Усика не сталося. Будьмо чесними. То було би дивом, якби йому таке сталося в проросійському Криму.

Він виховувався проросійським оточенням, для якого вказівником по життю був російський телевізор.

На жаль, дива не сталося й Олександр Усик нині є тим, про кого ми й сперечаємося. Герой він нам чи все ж таки антигерой?

Утім, з іншого боку, можливо диво таки сталося. Олександр Усик залишився з українським паспортом, хоча, я так думаю, російський в Криму йому пропонували як мінімум 100 разів.

У ринзі Усик також огортається українським прапором, а не російським триколором. Найголовніше, що Усик при перемозі танцює гопака, а не "цыганочку с выходом".