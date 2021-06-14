Оценивает эффективность работы какого-то определенного руководителя области Офис Президента, в частности заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Как у президента оценивают эффективность губернаторов
Это делает Офис Президента, в частности заместитель Андрея Ермака Кирилл Тимошенко. В Офисе есть свои показатели оценки, которые наработаны со времен экс-заиестителя Сергея Трофимова.
Тимошенко взял это тоже за основу и далее на это опирается, добавив туда очень много операционных показателей, которые он видит как менеджер крупных инфраструктурных проектов,
– рассказал Корниенко.
Речь идет о работе губернаторов по проектам:
- "Большое строительство";
- "Большая кислородная маска" (оснащение кислородом больниц во время пандемии)
- "Большая реставрация";
- проекты из Государственного фонда регионального развития.
Поэтому, как рассказал Корниенко, Офису Президента лучше видно, кого, за что и когда увольнять.
Открытых конфликтов сейчас нет
В партии "Слуга народа" на уровне областных советов сейчас нет открытых конфликтов с председателями областных администраций.
Глава президентской партии Александр Корниенко отмечает: пока "Слуга народа" не голосует за недоверие председателю ОГА в какой-либо из областей, то это ситуация, которую можно решить.
Изменение губернаторов: о ком идет речь
- В начале июня заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что готовят уволнение нескольких председателей ОГА.
- Он не назвал конкретные регионы, но отметил, что иногда существуют кадровые проблемы.
- Тимошенко напомнил, что в последнее время сменили большое количество глав администраций. При этом добавил, что в определенных случаях действительно "промахнулись".