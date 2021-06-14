Оценивает эффективность работы какого-то определенного руководителя области Офис Президента, в частности заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Как у президента оценивают эффективность губернаторов

Это делает Офис Президента, в частности заместитель Андрея Ермака Кирилл Тимошенко. В Офисе есть свои показатели оценки, которые наработаны со времен экс-заиестителя Сергея Трофимова.

Тимошенко взял это тоже за основу и далее на это опирается, добавив туда очень много операционных показателей, которые он видит как менеджер крупных инфраструктурных проектов,

– рассказал Корниенко.

Речь идет о работе губернаторов по проектам:

"Большое строительство";

"Большая кислородная маска" (оснащение кислородом больниц во время пандемии)

"Большая реставрация";

проекты из Государственного фонда регионального развития.

Поэтому, как рассказал Корниенко, Офису Президента лучше видно, кого, за что и когда увольнять.

Открытых конфликтов сейчас нет

В партии "Слуга народа" на уровне областных советов сейчас нет открытых конфликтов с председателями областных администраций.

Глава президентской партии Александр Корниенко отмечает: пока "Слуга народа" не голосует за недоверие председателю ОГА в какой-либо из областей, то это ситуация, которую можно решить.

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