Оцінює ефективність роботи якогось певного керівника області Офіс Президента, зокрема заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Цікаво У Зеленського готують звільнення кількох голів ОДА: є проблеми з областями

Як у президента оцінюють ефективність голів ОДА

Це робить Офіс Президента, зокрема заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко. В Офісі є свої показники оцінки, які напрацьовані з часів ексзаступника Сергія Трофімова.

Тимошенко взяв це теж за основу і далі на це спирається, додавши туди дуже багато операційних показників, які він бачить як менеджер великих інфраструктурних проєктів,

– розповів Корнієнко.

Йдеться про роботу голів ОДА за проєктами:

"Велике будівництво";

"Велика киснева маска" (оснащення киснем лікарень під час пандемії);

"Велика реставрація";

проєкти з Державного фонду регіонального розвитку.

Відтак, як розповів Корнієнко, Офісу Президента краще видно, кого, за що і коли звільняти.

Відкритих конфліктів зараз немає

У партії "Слуга народу" на рівні обласних рад зараз немає відкритих конфліктів з головами обласних адміністрацій.

Голова президентської партії Олександр Корнієнко зазначає: поки "Слуга народу" не голосує за недовіру голові ОДА в якійсь із областей, то це ситуація, яку можна вирішити.

Зміна голів ОДА: про кого йдеться