Оцінює ефективність роботи якогось певного керівника області Офіс Президента, зокрема заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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Як у президента оцінюють ефективність голів ОДА
Це робить Офіс Президента, зокрема заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко. В Офісі є свої показники оцінки, які напрацьовані з часів ексзаступника Сергія Трофімова.
Тимошенко взяв це теж за основу і далі на це спирається, додавши туди дуже багато операційних показників, які він бачить як менеджер великих інфраструктурних проєктів,
– розповів Корнієнко.
Йдеться про роботу голів ОДА за проєктами:
- "Велике будівництво";
- "Велика киснева маска" (оснащення киснем лікарень під час пандемії);
- "Велика реставрація";
- проєкти з Державного фонду регіонального розвитку.
Відтак, як розповів Корнієнко, Офісу Президента краще видно, кого, за що і коли звільняти.
Відкритих конфліктів зараз немає
У партії "Слуга народу" на рівні обласних рад зараз немає відкритих конфліктів з головами обласних адміністрацій.
Голова президентської партії Олександр Корнієнко зазначає: поки "Слуга народу" не голосує за недовіру голові ОДА в якійсь із областей, то це ситуація, яку можна вирішити.
Зміна голів ОДА: про кого йдеться
- На початку червня заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів, що готують звільнення кількох голів ОДА.
- Він не назвав конкретні регіони, але зазначив, що подекуди існують кадрові проблеми.
- Тимошенко нагадав, що останнім часом змінили велику кількість голів адміністрацій. При цьому додав, що у певних випадках справді "промахнулися".