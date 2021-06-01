Загалом від практики призначення представників бізнесу відмовилися, бо це подекуди могло впливати на особисті інтереси посадовців. Таку заяву зробив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Бізнесменів не призначатимуть головами ОДА
На рівні Офісу Президента загалом практика з бізнесменами закінчилася, розповів Тимошенко. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада.
У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, тому що на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави,
– сказав він.
Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість голів адміністрацій. При цьому додав, що у певних випадках справді "промахнулися".
Готують нових голів ОДА
Тимошенко зазначив, що в Офісі Президента змогли "розрівняти" проблеми, які могли виникати з мерами. Він відзначив, що з міськими головами необхідно знаходити точки дотику, і їхні проблеми в ОП намагаються вирішити.
Втім, проблеми з деякими областями досі є і тому грядуть зміни. Тимошенко наразі не назвав, про які регіони йдеться.
Одразу скажу – будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів,
– сказав Тимошенко.
За його словами, у пошуку допоможуть прискорені курси в академії при президентові, куди набирають людей у декілька потоків.
Нещодавні кадрові зміни від Зеленського
- 1 березня Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.
- Зеленський звільнив Олега Головаша з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На його місце президент призначив Сергія Заяця. До цього Заяць був головою управління СБУ в Івано-Франківській області. Тепер замість нього на посаді Віктор Назарук.
- Наприкінці 2020 року Зеленський призначив Андрія Бойчука Новим очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації