Таку думку в інтерв'ю висловив Кирило Тимошенко, заступник очільника Офісу Президента. Втім, на його думку, остаточне рішення – саме за Зеленським.
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Президент обраний. Звичайно, рішення ухвалювати йому. Я не бачу ніяких підстав. Обраним президентом завжди буде хтось незадоволений. Це політика,
– зазначив посадовець.
Й закликав подивитися на рейтинг довіри. Зауважимо, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", 30% українців на найближчих виборах підтримали б саме Зеленського.
Журналісти також поставили Тимошенку уточнювальне питання про рейтинг Зеленського. Вони звернули увагу, що він досить високий, тож перемогти було б не складно.
У відповідь заступник очільника Офісу Президента повторив: "Не бачу жодних підстав. Але рішення, звичайно, приймати главі держави".