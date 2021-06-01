В ОП вважають, що це призначення активізує взаємодію з урядом та парламентом щодо зовнішньополітичних рішень. Саме тому в Офісі Президента і трансформують підрозділи, відповідальні за цей напрям.

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Нову посаду отримав і Ігор Жовква

Сибіга зосередиться на зовнішній політиці та питаннях зовнішньополітичного партнерства. Також в ОПУ створили посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Її обійме Ігор Жовква, який вже є заступником Андрія Єрмака – з зовнішньополітичних питань.

Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським,

– зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Сибігу з посади посла звільнили 19 травня

Президент Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині 19 травня. Звільнення було плановою ротацією. Адже згідно з законом про дипломатичну службу, термін відрядження становить до 4 років. Сибіга обіймав посаду протягом 5 років.