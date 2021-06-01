В ОП считают, что это назначение активизирует взаимодействие с правительством и парламентом относительно внешнеполитических решений. Именно поэтому в Офисе Президента и трансформируют подразделения, ответственные за это направление.

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Новую должность получил и Игорь Жовква

Сибига сосредоточится на внешней политике и вопросах внешнеполитического партнерства. Также в ОПУ создали должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ее займет Игорь Жовква, который уже является заместителем Андрея Ермака – по внешнеполитическим вопросам.

Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским,

– отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Сибигу с должности посла уволили 19 мая

Президент Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции 19 мая. Увольнение было плановой ротацией. Ведь по закону о дипломатической службе, срок командировки составляет до 4 лет. Сибига занимал должность в течение 5 лет.