Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета Министров от 31 мая 2021 года.
Важно Светлану Залищук назначили советницей Витренко в "Нафтогазе": что о ней известно
Этим же постановлением Кабмин избрал трех независимых членов наблюдательного совета. Ими стали:
- Клэр Споттисвуд (Великобритания),
- Бруно Лескуа (Франция),
- Людо Ван дер Хейден (Бельгия)
Кроме того, вместе с Юлией Свириденко представителями государства стали Наталья Бойко и Юлия Ковалив. Как известно, Свириденко вошла в наблюдательный совет "Нафтогаза" вместо Роберта Бенша.
Кадровые изменения в "Нафтогазе"
- 28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров "Нафтогаза" и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.
- Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.