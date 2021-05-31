Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета Министров от 31 мая 2021 года.

Важно Светлану Залищук назначили советницей Витренко в "Нафтогазе": что о ней известно

Этим же постановлением Кабмин избрал трех независимых членов наблюдательного совета. Ими стали:

Клэр Споттисвуд (Великобритания),

Бруно Лескуа (Франция),

Людо Ван дер Хейден (Бельгия)

Кроме того, вместе с Юлией Свириденко представителями государства стали Наталья Бойко и Юлия Ковалив. Как известно, Свириденко вошла в наблюдательный совет "Нафтогаза" вместо Роберта Бенша.

Больше об интересных фактах из биографии новой участницы "Нафтогаза" – читайте в материале.

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