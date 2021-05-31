Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабінету Міністрів від 31 травня 2021 року.

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Цією ж постановою Кабмін обрав трьох незалежних членів наглядової ради. Ними стали:

  • Клер Споттісвуд (Велика Британія),
  • Бруно Лескуа (Франція),
  • Людо Ван дер Хейдена (Бельгія)

Крім того, разом з Юлією Свириденко представниками держави стали Наталія Бойко і Юлія Ковалів. Як відомо, Свириденко увійшла до наглядової ради "Нафтогазу" замість Роберта Бенша.

Кадрові зміни у "Нафтогазі"

  • 28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" та визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.
  • Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.