П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" 14 травня припинили свої повноваження. Зокрема, Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко.

Вони оголосили про припинення повноважень 30 квітня. Відповідно до корпоративних процедур, 14 травня це рішення стало чинним.

До речі Членам Наглядової ради "Нафтогазу" запропонували річні контракти, – Шмигаль

Наглядова рада не матиме кворуму

У склад ради залишається лише американець Роберт Бенш. Його призначили як представника держави у 2020 році та перепризначили наприкінці квітня 2021.

Відтак Наглядова рада не буде мати кворуму, щоб приймати рішення. У "Нафтогазі" зазначили, що врегулювати ситуацію можна, призначивши новий склад.

Що цьому передувало