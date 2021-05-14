Денис Шмигаль заявив, що 13 травня представники уряду та Офісу Президента провели перемовини з членами Наглядової ради "Нафтогазу". За його словами, держава запропонувала їм підписати річні контракти.

Про це прем'єр-міністр повідомив 14 травня під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Представництва ЄС в Україні.

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Членам Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії,

– сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що Кабінет міністрів готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії у цей перехідний період

Глава уряду також відзначив, що на зустрічі обговорили можливість приєднання до Ради представника США. Кабмін сподіватиметься на позитивне рішення Наглядової ради "Нафтогазу".

Зверніть увагу! Усі члени Наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Вони оприлюднили лист до Дениса Шмигаля, в якому не виключили, що і правління відмовиться працювати з Юрієм Вітренком. Його призначили главою НАК замість Андрія Коболєва.

Про що ще говорив Шмигаль з послами

Денис Шмигаль повідомив послів "Великої сімки" й ЄС про те, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління за найвищими стандартами.

Разом із країнами "Великої сімки" та міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України,

– сказав він.

За словами прем’єра, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

"Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях", – додав прем'єр.

Окрім цього, під час зустрічі глава уряду запропонував очільнику Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Євросоюзу.

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