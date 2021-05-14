Денис Шмыгаль заявил, что 13 мая представители правительства и Офиса Президента провели переговоры с членами Наблюдательного совета "Нафтогаза". По его словам, государство предложило им подписать годовые контракты.

Об этом премьер-министр сообщил 14 мая во время встречи с послами стран "Большой семерки" и представительства ЕС в Украине.

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Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый Наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании,

– сказал он.

Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период

Глава правительства также отметил, что на встрече обсудили возможность присоединения к Совету представителя США. Кабмин будет надеяться на положительное решение наблюдательного совета "Нафтогаза".

Обратите внимание! Все члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку. Они обнародовали письмо Дениса Шмыгаля, в котором не исключили, что и правление откажется работать с Юрием Витренко. Его назначили главой НАК вместо Андрея Коболева.

О чем еще говорил Шмыгаль с послами

Денис Шмыгаль уведомил послов "Большой семерки" и ЕС о том, что правительство неизменно настроено на продолжение реализации реформы корпоративного управления по самым высоким стандартам.

Вместе со странами "Большой семерки" и международными финансовыми партнерами мы имеем шанс начать новую страницу во внедрении реформы корпоративного управления в главных стратегических компаниях Украины,

– сказал он.

По словам премьера, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать возобновление работы номинационного комитета.

"Было бы хорошо видеть комитет, который бы стал не только инструментом отбора качественных кандидатов для наблюдательных советов, но и площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые у нас возникают во многих компаниях", – добавил премьер.

Кроме этого, во время встречи глава правительства предложил главе Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу приобщить к работе номинационного комитета представителей Евросоюза.

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