Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия
Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" 14 мая прекратили свои полномочия. В частности, Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Кузнецов и Наталья Бойко.
Источник:"Нафтогаз"
Они объявили о прекращении полномочий 30 апреля. Согласно корпоративным процедурам, 14 мая это решение стало действующим.
Кстати Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" предложили годовые контракты, – Шмигаль
Наблюдательный совет не будет иметь кворума
В составе совета остается лишь американец Роберт Бенш. Его назначили как представителя государства в 2020 году и переназначили в конце апреля 2021.
Поэтому наблюдательный совет не будет иметь кворума, чтобы принимать решения. В "Нафтогазе" отметили, что урегулировать ситуацию можно, назначив новый состав.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза", при этом Андрея Коболева – уволили. Сам Коболев говорил, что об увольнении узнал из новостей.
- Правительство признало работу "Нафтогаза" и наблюдательного совета неудовлетворительной. Дело в том, что предприятие имело миллиардные убытки – в частности, в 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.
- Впоследствии члены Наблюдательного совета подали в отставку. Кабмин призвал их продолжить работать, пока не выберут новый состав. Однако там отказали и заявили о конфликте интересов.
- Шмыгаль рассказал, что 13 мая представители правительства и Офиса президента говорили с членами Наблюдательного совета и предложили им подписать годовые контракты.
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