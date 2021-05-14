Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" 14 мая прекратили свои полномочия. В частности, Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Кузнецов и Наталья Бойко.

Они объявили о прекращении полномочий 30 апреля. Согласно корпоративным процедурам, 14 мая это решение стало действующим.

Кстати Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" предложили годовые контракты, – Шмигаль

Наблюдательный совет не будет иметь кворума

В составе совета остается лишь американец Роберт Бенш. Его назначили как представителя государства в 2020 году и переназначили в конце апреля 2021.

Поэтому наблюдательный совет не будет иметь кворума, чтобы принимать решения. В "Нафтогазе" отметили, что урегулировать ситуацию можно, назначив новый состав.

Что этому предшествовало