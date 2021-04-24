Зеленський змінив очільників управління СБУ в Києві та на Прикарпатті
Президент України Володимир Зеленський вніс певні зміни кадрові зміни в управління Служби безпеки у Києві та Івано-Франківській області. Зокрема, ці управління отримали нових очільників.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський звільнив Олега Головаша з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На його місце президент призначив Сергія Заяця.
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До цього Заяць був головою управління СБУ в Івано-Франківській області. Тепер замість нього буде Віктор Назарук.
Що відомо про Сергія Заяця
- Чоловік у 1973 році в Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства.
- У СБУ чиновник працює аж з 1998 року. Спочатку він був оперуповноважений в регіональному Управлінні. Потім почав обіймати керівні посади за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави.
- У січні 2014 року йому присвоїли військове звання полковник.
Зауважимо, на початку березня Зеленський звільнив з посади двох заступників голови СБУ Івана Баканова – Олександра Карпенка та Дмитра Нескромного. Тоді ж президент призначив Василя Малюка першим заступником Баканова.
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