Зеленський звільнив Олега Головаша з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На його місце президент призначив Сергія Заяця.

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До цього Заяць був головою управління СБУ в Івано-Франківській області. Тепер замість нього буде Віктор Назарук.

Що відомо про Сергія Заяця

Чоловік у 1973 році в Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства.

У СБУ чиновник працює аж з 1998 року. Спочатку він був оперуповноважений в регіональному Управлінні. Потім почав обіймати керівні посади за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави.

У січні 2014 року йому присвоїли військове звання полковник.

Зауважимо, на початку березня Зеленський звільнив з посади двох заступників голови СБУ Івана Баканова – Олександра Карпенка та Дмитра Нескромного. Тоді ж президент призначив Василя Малюка першим заступником Баканова.