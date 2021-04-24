Президент Украины Владимир Зеленский внес определенные кадровые изменения в управление Службы безопасности в Киеве и Ивано-Франковской области. В частности, эти управления получили новых руководителей.

Зеленский уволил Олега Головаша с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области. На его место президент назначил Сергея Зайца.

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До этого Заяц был главой управления СБУ в Ивано-Франковской области. Теперь вместо него будет Виктор Назарук.

Что известно о Сергее Зайце

Мужчина родился в 1973 году в Кировоградской области. Имеет высшее образование по специальности экономика предприятия.

В СБУ чиновник работает аж с 1998 года. Сначала он был оперуполномоченным в региональном Управлении. Затем начал занимать руководящие должности по направлениям борьбы с коррупцией и контрразведывательной защиты экономики государства.

В январе 2014 года ему присвоили воинское звание полковник.

Заметим, в начале марта Зеленский освободил от должности двух заместителей председателя СБУ Ивана Баканова – Александра Карпенко и Дмитрия Нескромного. Тогда же президент назначил Василия Малюка первым заместителем Баканова.