Сотрудников Службы безопасности Украины перевели в режим повышенной готовности во всех областях. Это происходит на фоне российской агрессии на Донбассе и напряжения возле границы.

СБУ должна действовать на опережение и постоянно анализировать полученную информацию, которая может угрожать госбезопасности. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Режим повышенной готовности

Сейчас усилили контрразведывательную и оперативно-розыскную составляющую службы. Во многих областях СБУ уже проводит антитеррористические учения, еще в некоторых – они запланированы.

Спикер добавил, что агрессор проводит информационные спецоперации, чтобы распространить среди украинцев панику. Также могут быть провокации и беспорядки.

Наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны России. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это – отдельное направление работы российских спецслужб,

– заявил Дехтяренко.

Собственно, поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию СБУ относится с особым вниманием.

Антитеррористические учения СБУ: кратко