На фоне российской агрессии: СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения в регионах
Сотрудников Службы безопасности Украины перевели в режим повышенной готовности во всех областях. Это происходит на фоне российской агрессии на Донбассе и напряжения возле границы.
Источник:24 канал
СБУ должна действовать на опережение и постоянно анализировать полученную информацию, которая может угрожать госбезопасности. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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Режим повышенной готовности
Сейчас усилили контрразведывательную и оперативно-розыскную составляющую службы. Во многих областях СБУ уже проводит антитеррористические учения, еще в некоторых – они запланированы.
Спикер добавил, что агрессор проводит информационные спецоперации, чтобы распространить среди украинцев панику. Также могут быть провокации и беспорядки.
Наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны России. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это – отдельное направление работы российских спецслужб,
– заявил Дехтяренко.
Собственно, поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию СБУ относится с особым вниманием.
Антитеррористические учения СБУ: кратко
- СБУ проведет масштабные учения по всей стране. Они уже стартовали в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.
- Под усиленной защитой будут находиться объекты критической инфраструктуры – энергетической и транспортной системы.
- Кстати, во время учений могут ввести особый режим. Например, ограничить или запретить движение транспортных средств и пешеходов, ввести проверку документов, осмотр автомобилей.
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