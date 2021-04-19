Могут ввести особый режим в областях: СБУ готовит масштабные учения
СБУ начала масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Особое внимание уделяют отработке действий по защите стратегически важных объектов и госграницы.
Источник:СБУ
Масштабные учения СБУ
Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
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Во время тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и транспортной системы.
В учениях принимают участие региональные подразделения:
- Службы безопасности Украины,
- Национальной полиции,
- Госпогранслужбы,
- Нацгвардии,
- Вооруженных сил,
- ГСЧС,
- представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Тренировочные мероприятия проводят в условиях, максимально приближенных к реальным, и с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан,
– подчеркнули в СБУ.
В областях могут ввести особый режим
Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима. Речь идет об ограничении или запрете движения транспортных средств и пешеходов, проверке документов, досмотре автомобилей и тому подобное. СБУ призвала население с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Ведомство призвало людей звонить по номеру телефона 800 501 482 в случае:
- прибытия или пребывания подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- выявления подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.
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