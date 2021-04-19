СБУ начала масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Особое внимание уделяют отработке действий по защите стратегически важных объектов и госграницы.

Масштабные учения СБУ

Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

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Во время тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и транспортной системы.

В учениях принимают участие региональные подразделения:

Службы безопасности Украины,

Национальной полиции,

Госпогранслужбы,

Нацгвардии,

Вооруженных сил,

ГСЧС,

представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Тренировочные мероприятия проводят в условиях, максимально приближенных к реальным, и с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан,

– подчеркнули в СБУ.

В областях могут ввести особый режим

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима. Речь идет об ограничении или запрете движения транспортных средств и пешеходов, проверке документов, досмотре автомобилей и тому подобное. СБУ призвала население с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Ведомство призвало людей звонить по номеру телефона 800 501 482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

выявления подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Обратите внимание! Учения стартовали уже в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.