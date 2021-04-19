СБУ розпочала масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України. Особливу увагу приділяють відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об'єктів та держкордону.

Масштабні навчання СБУ

Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

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Під час тренувань під посиленим захистом перебувають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної і транспортної системи.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи:

Служби безпеки України,

Національної поліції,

Держприкордонслужби,

Нацгвардії,

Збройних сил,

ДСНС,

представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Тренування проводять в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян,

– наголосили в СБУ.

В областях можуть запровадили особливий режим

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму. Мовиться про обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів, огляд автомобілів тощо. СБУ закликала населення з розумінням поставитися до можливих незручностей.

Відомство закликало людей телефонувати за номером телефону 800 501 482 у випадку:

прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Зверніть увагу! Навчання стартували вже у Харківській, Херсонській та Сумській областях.