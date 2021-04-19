Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання
СБУ розпочала масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України. Особливу увагу приділяють відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об'єктів та держкордону.
Джерело:СБУ
Масштабні навчання СБУ
Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.
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Під час тренувань під посиленим захистом перебувають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної і транспортної системи.
У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи:
- Служби безпеки України,
- Національної поліції,
- Держприкордонслужби,
- Нацгвардії,
- Збройних сил,
- ДСНС,
- представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Тренування проводять в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян,
– наголосили в СБУ.
В областях можуть запровадили особливий режим
Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму. Мовиться про обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів, огляд автомобілів тощо. СБУ закликала населення з розумінням поставитися до можливих незручностей.
Відомство закликало людей телефонувати за номером телефону 800 501 482 у випадку:
- прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;
- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
- отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
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