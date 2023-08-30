Речь идет о нескольких категориях лиц. У большинства это мужчины с инвалидностью, или ухаживающие за людьми с инвалидностью. Кстати, есть категории мужчин призывного возраста, которые могут выехать за границу даже во время действия военного положения, пишет 24 Канал.

Смотрите также На Киевщине глава ВЛК "списала" полсотни уклонян: подробности коррупционной схемы

Кого могут мобилизовать только добровольно

Согласно законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" среди категорий военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, есть такие мужчины, которые могут быть мобилизованы исключительно их согласием. В частности, говорится о:

забронированных на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Кроме того, мобилизовать только по собственному согласию могут:

лиц с инвалидностью 1, 2 и 3 группы;

мужчин и женщин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

мужчин и женщин, воспитывающих трех и более детей младше 18 лет;

мужчин и женщин, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

мужчин и женщин, на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью;

мужчин и женщин, воспитывающих ребенка с тяжелой болезнью, которая не подпадает под критерии инвалидности, но подтверждается от врачебно-консультативной комиссии;

опекунов недееспособных лиц с инвалидностью, или нуждающимися в постоянном уходе за заключением врачебной комиссии;

опекунов, попечителей, усыновителей или приемных родителей, имеющих детей-сирот или лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

лиц, ухаживающих за родственниками с тяжелыми болезнями;

лиц, имеющих родственника с инвалидностью 1 или 2 группы, которые ухаживают за ними, и не имеют других трудоспособных родственников для содержания и ухода;

мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористических операций, включая тех, кто служил в ВСУ или работал на государственных предприятиях, причастных к обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Обратите внимание! Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предложил, чтобы третье – четвертое высшее образование не могло быть основанием для отсрочки. Нардеп заявил, что в условиях войны "совершенно справедливо ограничить одним высшим образованием". Подробнее о его позиции читайте по ссылке.