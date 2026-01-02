"Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского

Владимир Зеленский 2 января удивил украинцев неожиданными кадровыми решениями. Лидер государства дал понять, что это только начало.

Поскольку изменений достаточно много, в них можно запутаться. 24 Канал собирает все, что известно на данный момент о новых назначениях Владимира Зеленского, в самой полной хронологии.

Кого назначил и кого уволил Зеленский в январе 2026 года?