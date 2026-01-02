Укр Рус
2 января, 23:49
Обновлено - 23:55, 2 января

"Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского

Ирина Чеботникова

Владимир Зеленский 2 января удивил украинцев неожиданными кадровыми решениями. Лидер государства дал понять, что это только начало.

Поскольку изменений достаточно много, в них можно запутаться. 24 Канал собирает все, что известно на данный момент о новых назначениях Владимира Зеленского, в самой полной хронологии.

Кого назначил и кого уволил Зеленский в январе 2026 года?

Есть данные, что могут уволить Василия Малюка

Об этом сообщили источники 24 Канала во властных кругах.

Если генерал-лейтенанта Малюка снять с должности председателя СБУ, то это будет серьезным ослаблением обороноспособности Украины. Такое решение президента вызывает много вопросов. Ведь Василий Малюк – на своем месте и результаты Службы безопасности это доказывают. Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные "карты" за столом переговоров.

Это еще не все

Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения, 
– пообещал Зеленский.

Пока нет указа о назначении Федорова министром обороны. Ни он, ни Шмыгаль не комментировали возможные изменения.

А куда отправят Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль остается в нашей команде, в команде Украины, и я благодарен ему за системную работу на государство. В прошлом году Министерство обороны дало хорошие результаты, в частности на декабрь было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков – более тысячи в сутки производство, 
– заверил Зеленский.

Он уверен, что Федоров будет эффективным на новой должности.

"Михаил Федоров сможет все это реализовать и добавить технологичности. Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе – и не менее важное для нашей устойчивости", – добавил гарант.

Зеленский об изменениях в сфере обороны

"Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут. Все держится на устойчивости украинцев, и в нашей устойчивости должно быть необходимое оружие, необходимая энергия, необходимые финансы, необходимая политика, необходимая поддержка институтов", – сказал президент.

Почему Федорова назначат в Минобороны?

Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов, 
– пояснил Зеленский.

Зачем изменения в ГБР и ГПСУ

По словам президента, будут новые подходы в управлении пограничной службой. Об этом он говорил и с министром МВД Игорем Клименко, и с Сергеем Дейнеко, который сейчас возглавляет ГПСУ и которого планируют уволить.

Кстати, Зеленский одобрительно отозвался о многолетней работе Дейнеко во главе ГПСУ.

Что касается ГБР, то "есть вещи, которые стоит изменить". Предложения должны подготовить ОП и Кабмин.

А кто возглавит СВР вместо Иващенко

Это пока не известно. Зеленский обещал решение вскоре.

Зеленский охарактеризовал Буданова и Иващенко

  • "Опыта и силы Кирилла достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс – именно так, как нужно".
  • "Олег Иващенко сам служил в ГУР и возглавлял Службу внешней разведки Украины – профессиональный человек".

Зеленский объяснил, зачем все эти изменения, и анонсировал новые

В 21:43 2 января в вечернем обращении Зеленский объяснил логику назначений.

Сегодня мы начали существенную перезагрузку – изменения внутренние, чтобы Украина была более устойчивой. В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые надо сделать большими. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому – волна изменений кадровых, и будут еще решения – в институтах.

Зеленский встретился с министром внутренних дел Клименко – и пообещал изменения в ГПСУ

В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины, 
– сообщил президент.

Известно о новом главе ГУР вместо Буданова

В пять вечера Зеленский сообщил о совещании с Олегом Иващенко – и предложил ему возглавить ГУР вместо Буданова. Правда, прямо об этом не было сказано.

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины, 
– так сказано в заметке.

Указ о назначении Иващенко появился позже.

Будут изменения в ГБР, публично о них не известно

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", – написал Зеленский.

Во время встречи с Палисой речь шла о подготовке модернизации военного образования с учетом опыта обороны в полномасштабной войне.

Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины, 
– подчеркнул лидер государства.

Зеленский встретился с заместителем руководителя ОП Павлом Палисой и раскрыл, чем тот займется

Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент ключевой для реального обеспечения безопасности, 
– объяснил президент.

Также Палиса прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.

Указ о назначении Буданова главой ОП появился только около восьми вечера.

Буданова назначили главой ОП

2 января в 13:37 в телеграм-канале президента появился пост о новом главе ОП.

Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов, 
– написал Зеленский.

Буданов во взаимодействии с секретарем СНБО Украины "и другими необходимыми руководителями и институтами" должен обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

1 января Зеленский анонсировал важные изменения во внутренней политике, но не детализировал, что имеет в виду.