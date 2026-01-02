24 Канал собрал лучшие мемы этого дня.

Какие есть мемы о назначении Буданова руководителем Офиса президента?

Новость о решении Зеленского относительно нового главы ОП вызвала фурор в соцсетях. Ведь Кирилла Буданова очень любят и всегда создают мемы с ним, а теперь и подавно.

В мемах обыгрывали фирменное выражение лица Буданова и его прошлое как разведчика.

Многие говорят, что просто не успевает за бывшим руководителем ГУР, потому что тот за два дня успел кучу всего, пока некоторые думали, как доесть салаты и менять ли наволочку.

Одним из лучших мемов является тонкий пост, замаскированный под возмущение кадровым решением Зеленского. Сообщение отсылает к операциям ГУР в аннексированном Крыму, в которых лично участвовал молодой Буданов.

Отдельного упоминания заслужило "воскрешение" Дениса Капустина. 1 января в ГУР заявили, что Россия не смогла убить командира РДК, поэтому он жив.

Есть предположение, что на новой должности Буданов покажет Пригожина, убьет Кадырова и воскресит Бандеру. А еще знает все шутки Зеленского наперед. Но следует подождать, тогда все всё увидят.

В интернете предположили, что будет делать Буданов в ОП: смотрите мем

Также много внимания уделили ситуации с критикой ОП в телеграм-каналах. Пользователи подчеркивают, что шутить о руководителе ОП опасно.

Будущее Андрея Ермака в сети увидели так:

А еще постебались над заголовками в стиле "Буданова назначили на место Ермака".



Соцсети шутят над карьерой Ермака / Скриншот 24 Канала

Добавим, что 30 декабря "Зеркало недели" писало, будто Зеленский назначит новым главой ОП человека Ермака – Владислава Власюка. Поэтому назначение Буданова символизирует полное очищение властной вертикали от влияния Ермака.