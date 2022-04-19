Оккупант до сих пор остается там, где совершал ужасные преступления – в Киевской области. Его тело находится в Бучанском районе села Мощун. Но почему-то родным и друзьям погибшего ничего не помешало похоронить оккупанта.

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Генеральный штаб ВСУ отмечает, что, похоже, россияне уже привыкли ко всеобъемлющей лжи настолько, что готовы оплакивать чужого человека и бросать родных на произвол судьбы.

От замены понятий, всесторонней лжи и фальсификации, до замены тел своих погибших солдат – Россия пробила дно бездны. Ничего святого,

– написали в Генштабе.

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