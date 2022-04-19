Окупант досі залишається там, де чинив жахливі злочини – на Київщині. Його тіло перебуває в Бучанському районі села Мощун. Та чомусь рідним та друзям загиблого нічого не завадило поховати окупанта.

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Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що, схоже, росіяни вже звикли до всеохопної брехні настільки, що готові оплакувати чужу людину та кидати рідних напризволяще.

Від підміни понять, всебічної брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів - Росія пробила дно безодні. Нічого святого,

– написали у Генштабі.

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