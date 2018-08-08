Кого больше не будут учить за государственные деньги в вузах

В Кабинете Министров с этого учебного года отменили государственный заказ на юристов-заочников. А все потому, что именно юристов с высшим образованием больше всего среди безработных на бирже труда.

Несколько лет в правительстве проводили экзамены среди выпускников юрфака – что-то вроде ВНО. И результаты заочники показывают совсем неутешительные.

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"Такое интересное сравнение провели. Есть средний балл дневной формы обучения по всей Украине, и ни одни выпускники ни одного вуза заочной формы обучения не дотягивают до этого среднего балла", – уверяет заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

В частности и из-за этого заочники-юристы в этом году не увидят государственных средств. Отныне госзаказа на эту форму обучения для юристов не будет. В прошлом году таких мест, для сравнения, было 400. Но теперь стоит учебным заведениям пересмотреть ценовую политику. Ведь иногда за меньшие деньги можно получить гораздо лучшее образование во Франции, Германии, Австрии.

У нас такое положение, что студент не может платить за общежитие больше 40% от своей стипендии, тогда мы должны и это учесть. То есть отталкиваясь от этих показателей, я бы на месте университетов пересмотрела,

– прокомментировала партнер юридической компании Мария Натха, которая раньше училась на заочной форме.

Другая же причина – уменьшить бездумное вступление на популярную профессию. Мария вспоминает, что 70% одногруппников не связали свою жизнь с буквой закона. Хотя, говорят в Министерстве образования, в последние годы количество поступающих на юрфак уменьшается из-за демографической ситуации и той же перенасыщенности рынка специалистами.

Много людей готовы идти на меньшую заработную уплату, чем привыкли в определенном профессиональном сообществе. И есть достаточное количество людей, которые идут работать не по специальности или не совсем по специальности,

– отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Но хороший специалист всегда нужен. И это касается юристов, говорят в рекрутинговой фирме. Главное требование – чтобы человек стремился учиться на протяжении жизни. Хотя конкуренция высокая.

"Это более шести человек на одно вакантное место. И это кажется достаточно высокой конкуренцией. Когда мы общаемся с работодателями юридической сферы, то они говорят, что все равно ищут своих специалистов, но мы не всегда можем найти хорошего специалиста", – рассказала эксперт рынка труда Екатерина Криворученко.

Однако заочная форма – это пережитки советского периода и что-то экзотическое и нерациональное для цивилизованных стран, рассказывает заместитель министра юстиции, который сам получал образование за границей.