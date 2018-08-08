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Кого більше не вчитимуть за державні гроші у вишах

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У Кабінеті Міністрів з цього навчального року скасували державне замовлення на юристів-заочників. А все через те, що саме юристів із вищою освітою чи не найбільше серед безробітних на біржі праці.

Декілька років в уряді проводили іспити серед випускників юрфаку – щось на кшталт ЗНО. І результати заочники показують геть невтішні.

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"Таке цікаве порівняння провели. Є середній бал денної форми навчання по всій Україні, і жодні випускники жодного вишу заочної форми навчання не дотягують до цього середнього балу", – запевняє заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

Зокрема й через це заочники-юристи цього року не побачать державних коштів. Відтепер держзамовлення на цю форму навчання для правників не буде. Торік таких місць, для порівняння, було 400. Але тепер варто навчальним закладам переглянути цінову політику. Адже інколи за менші гроші можна здобути набагато кращу освіту у Франції, Німеччині, Австрії.

У нас таке положення, що студент не може платити за гуртожиток більше 40% від своєї стипендії, тоді ми повинні і це врахувати. Тобто відштовхуючись від цих показників, я би на місці університетів переглянула,
– прокоментувала партнерка юридичної компанії Марія Натха, яка раніше навчалась на заочній формі. 

Інша ж причина – зменшити бездумний вступ на популярну професію. Марія пригадує, що 70% одногрупників не пов'язали своє життя із буквою закону. Хоча, кажуть у Міністерстві освіти, в останні роки кількість вступників на юрфак зменшується через демографічну ситуацію і через ту ж саму перенасиченість ринку спеціалістами.

Багато людей готові йти на меншу заробітну сплату, ніж звикли у певній професійній спільноті. І є достатня кількість людей, які йдуть працювати не за фахом або не зовсім за фахом,
– зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров. 

Але хороший спеціаліст завжди потрібний. І це стосується юристів, кажуть у рекрутинговій фірмі. Головна вимога – аби людина прагнула вчився впродовж життя. Хоча конкуренція висока.

"Це більше шести осіб на одне вакантне місце. І це здається досить високою конкуренцією. Спілкуючись з роботодавцями юридичної сфери, вони говорять, що ми все одно шукаємо своїх фахівців, ми не завжди можемо знайти хорошого фахівця", – розповіла експертка ринку праці Катерина Криворученко. 

Проте заочна форма – це пережитки радянщини і щось екзотичне та нераціональне для цивілізованих країн, розповідає заступник міністра юстиції, який сам здобував освіту за кордоном.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Освіта Міністерство освіти та науки України Новини України студенти
Джерело: 24 канал
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