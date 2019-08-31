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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Кого из крымчан незаконно удерживают в России: щемящие истории

      Крым.Реалии 124 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – среди украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия, немало крымчан. Некоторые из них в предполагаемом списке для обмена пленными между странами. Кто это и что их связывает с аннексированным полуостровом – смотрите в программе.

      Также в выпуске:

      Барак Обама мог помешать аннексии Крыма, но не сделал этого: заявление Дональда Трампа.

      Что изменилось в Ялте за время аннексии Крыма и могут ли россияне позволить себе отдых на полуострове.

      В День Независимости Маршем Непокоренных прошлась крымская колонна.

      Ведущий

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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