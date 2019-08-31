Кого из крымчан незаконно удерживают в России: щемящие истории
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – среди украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия, немало крымчан. Некоторые из них в предполагаемом списке для обмена пленными между странами. Кто это и что их связывает с аннексированным полуостровом – смотрите в программе.
Также в выпуске:
Барак Обама мог помешать аннексии Крыма, но не сделал этого: заявление Дональда Трампа.
Что изменилось в Ялте за время аннексии Крыма и могут ли россияне позволить себе отдых на полуострове.
В День Независимости Маршем Непокоренных прошлась крымская колонна.
Ведущий
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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