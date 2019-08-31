Кого из крымчан незаконно удерживают в России: щемящие истории

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – среди украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия, немало крымчан. Некоторые из них в предполагаемом списке для обмена пленными между странами. Кто это и что их связывает с аннексированным полуостровом – смотрите в программе.

Также в выпуске: Барак Обама мог помешать аннексии Крыма, но не сделал этого: заявление Дональда Трампа. Что изменилось в Ялте за время аннексии Крыма и могут ли россияне позволить себе отдых на полуострове. В День Независимости Маршем Непокоренных прошлась крымская колонна. Ведущий Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал