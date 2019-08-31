Кого з кримчан незаконно утримують в Росії

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – серед українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, є чимало кримчан. Деякі з них є у ймовірному списку для обміну полонених між країнами. Хто це та що їх пов'язує з анексованим півостовом – дивіться у програмі.

Також у випуску: Барак Обама міг завадити анексії Криму, але не зробив цього: заява Дональда Трампа. Що змінилось у Ялті за час анексії Криму та чи можуть росіяни дозволити собі відпочинок на півострові. У День Незалежності Маршем Нескорених пройшлася кримська колона. Ведучий Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал