Кого з кримчан незаконно утримують в Росії
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – серед українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, є чимало кримчан. Деякі з них є у ймовірному списку для обміну полонених між країнами. Хто це та що їх пов'язує з анексованим півостовом – дивіться у програмі.
Також у випуску:
Барак Обама міг завадити анексії Криму, але не зробив цього: заява Дональда Трампа.
Що змінилось у Ялті за час анексії Криму та чи можуть росіяни дозволити собі відпочинок на півострові.
У День Незалежності Маршем Нескорених пройшлася кримська колона.
Ведучий
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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