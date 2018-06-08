Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди

Реформа здравоохранения под вопросом, пока не будет изменений в системе медицинского образования. И не последнюю роль здесь играют ректоры медицинских университетов. Но кроме самого образования, нередко на базе университета руководители строят еще и собственный бизнес. С этим не собираются мириться в министерстве.

Реформа здравоохранения – это не только новые больницы, оборудование и приличные зарплаты мед работникам. Больной вопрос и само медицинское образование. Ведь именно от подготовки будущих медиков напрямую зависит – насколько качественно и профессионально нас будут лечить. А теперь посмотрим на наши ведущие медицинские вузы, где нередко слышим, что дипломы продаются, а некоторые экзамены имеют свою таксу.

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Где каждый контрактник – это деньги, с которыми не хочется расставаться. В министерстве настроены ломать старую систему и поднимать планку. Чтобы привлечь внимание общественности – министерство впервые пригласило ректоров отчитываться публично.

В тот день уже второй раз Ульяна Супрун с заместителями ждали визита ректора университета Богомольца Екатерина Амосовой. Но по требованию и.о. министра она так и не появилась. Вскоре госпожа Амосова все разъяснила: не явился – так как была отстранена, а значит ни перед кем не обязана отчитываться. Да еще и добавила – живу по закону, а не по понятиям.

Екатерина Амосова

Министерство здравоохранения лишило меня ректорских полномочий, в частности обязанностей. Я имела информацию, что планируется не профессиональное обсуждение, а публичное шоу,

– рассказала экс-ректор НМУ имени А.А. Богомольца Екатерина Амосова.

Но отчет ректора хоть и без самого ректора все же рассмотрели. А через несколько дней – издали приказ – Амосову уволить. Увольняли Амосову едва ли не в прямом эфире, перед десятками телекамер.

Амосова уже подала в суд – с требованием вернуть ректорское кресло и остановить конкурс на нового руководителя.

Что же на самом деле стоит за телевизионной показухой и публичной войной – смотрите в расследовании ЦРУ