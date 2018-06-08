09:27
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 10°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі

ЦРУ 157 Читать новость на русском

Реформа охорони здоров'я під питанням, допоки не буде змін у системі медичної освіти. І не останню роль тут грають ректори медичних університетів. Але окрім самої освіти, нерідко на базі університету керівники будують ще й власний бізнес. Із цим не збираються миритися в міністерстві.

Реформа охорони здоров'я – це не тільки нові лікарні, обладнання і пристойні зарплати мед працівникам. Болюче питання і сама медична освіта. Адже саме від підготовки майбутніх медиків - напряму залежить – наскільки якісно і професійно нас будуть лікувати. А тепер поглянемо на наші провідні медичні виші, де нерідко чуємо, що дипломи продаються, а деякі іспити мають свою таксу.

Читайте також: Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники

Де кожен контрактник – це гроші, із якими не хочеться прощатися. У міністерстві налаштовані ламати стару систему і піднімати планку. Аби привернути увагу громадськості - міністерство вперше запросило ректорів звітувати публічно.

Того дня уже вдруге Уляна Супрун із заступниками чекали на візит ректорки університету Богомольця Катерини Амосової. Але на вимогу в.о. міністра вона так і не з'явилась. Невдовзі пані Амосова усе роз'яснила: не з'явилась – оскільки була відсторонена – а значить ні перед ким не зобов'язана звітувати. Та ще й додала - живу по закону, а не по поняттям.


Катерина Амосова

Міністерство охорони здоров'я позбавило мене ректорських повноважень, зокрема обов'язків. Я мала інформацію, що планується не професійне обговорення, а публічне шоу,
– розповіла екс-ректор НМУ імені О.О. Богомольця Катерина Амосова.

Та звіт ректорки хоч і без самої ректорки усе ж розглянули. А за кілька днів – видали наказ – Амосову звільнити. Звільняли Амосову чи не в прямому ефірі, перед десятками телекамер.

Амосова вже подала до суду – із вимогою повернути ректорське крісло та зупинити конкурс на нового очільника.

Що ж насправді стоїть за телевізійною показухою і публічною війною – дивіться у розслідувані ЦРУ

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я ЦРУ Уляна Супрун Освіта студенти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
сьогодні, 08:38 Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
Ольга Черненко 805
Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
сьогодні, 08:10 Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
715
Найголовніші антикорупційні новини тижня: НАБУ і Труханов, найбагатші прокурори
сьогодні, 07:15 Найголовніші антикорупційні новини тижня: НАБУ і Труханов, найбагатші прокурори
Віталій Шабунін 673
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 червня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 5514
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
7 червня, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 500
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук