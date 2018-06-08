Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі

Реформа охорони здоров'я під питанням, допоки не буде змін у системі медичної освіти. І не останню роль тут грають ректори медичних університетів. Але окрім самої освіти, нерідко на базі університету керівники будують ще й власний бізнес. Із цим не збираються миритися в міністерстві.

Реформа охорони здоров'я – це не тільки нові лікарні, обладнання і пристойні зарплати мед працівникам. Болюче питання і сама медична освіта. Адже саме від підготовки майбутніх медиків - напряму залежить – наскільки якісно і професійно нас будуть лікувати. А тепер поглянемо на наші провідні медичні виші, де нерідко чуємо, що дипломи продаються, а деякі іспити мають свою таксу.

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Де кожен контрактник – це гроші, із якими не хочеться прощатися. У міністерстві налаштовані ламати стару систему і піднімати планку. Аби привернути увагу громадськості - міністерство вперше запросило ректорів звітувати публічно.

Того дня уже вдруге Уляна Супрун із заступниками чекали на візит ректорки університету Богомольця Катерини Амосової. Але на вимогу в.о. міністра вона так і не з'явилась. Невдовзі пані Амосова усе роз'яснила: не з'явилась – оскільки була відсторонена – а значить ні перед ким не зобов'язана звітувати. Та ще й додала - живу по закону, а не по поняттям.



Катерина Амосова

Міністерство охорони здоров'я позбавило мене ректорських повноважень, зокрема обов'язків. Я мала інформацію, що планується не професійне обговорення, а публічне шоу,

– розповіла екс-ректор НМУ імені О.О. Богомольця Катерина Амосова.

Та звіт ректорки хоч і без самої ректорки усе ж розглянули. А за кілька днів – видали наказ – Амосову звільнити. Звільняли Амосову чи не в прямому ефірі, перед десятками телекамер.

Амосова вже подала до суду – із вимогою повернути ректорське крісло та зупинити конкурс на нового очільника.

Що ж насправді стоїть за телевізійною показухою і публічною війною – дивіться у розслідувані ЦРУ